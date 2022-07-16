الرياضة
ناني يرفض الاعتزال
انضم البرتغالي لويس ناني، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي، رافضا الاعتزال، رغم بلوغه سن 35 عاما. ووقع ناني عقده مع الفريق الأسترالي، الممتد إلى غاية 2024، بعدما غادر فينيسيا الإيطالي، الذي هبط إلى القسم الثاني الإيطالي، ليتم فسخ عقد البرتغالي بالتراضي. واعتبرت الصحافة الأسترالية صفقة ناني، الأبرزأكمل القراءة »
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