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حوادث

سرقة مقر نقابي ببرشيد

منذ دقيقتين
واصلت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الاقليمي لبرشيد، أمس (الجمعة)، تحرياتها لفك لغز اقتحام وسرقة محتويات مقر نقابة وطنية ليلا، أول أمس (الخميس). وكثفت العناصر سالفة الذكر تحرياتها مباشرة بعد توصلها بشكاية من المسؤولين المحليين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل موضوعها اقتحام مقر الاتحاد المحلي للنقابة سالفة الذكر عن طريق التسلق وتكسيرأكمل القراءة »


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