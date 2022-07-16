الرياضة
قميص ليفربول يثير الجدل
حذر متابعون ولاعبون من تأثير قميص ليفربول الثاني، على المنافسين، خاصة بسبب الألوان المختارة من قبل شركة «نايكي». وقدم ليفربول قميصه الثاني للموسم الجديد، قبل أيام، لتنتشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي لميزته. وذكر بعض محبي الفريق الأحمر ومتابعي الدوري الإنجليزي، أنه يصعب الاستمرار في رؤية القميص عن قرب، بالنظرأكمل القراءة »
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