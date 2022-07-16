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حوادث

اعتقال معتدين على دركي بالجديدة

منذ دقيقتين
تعرض دركي تابع للمركز الترابي خميس متوح التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أول أمس (الخميس)، للطعن بسيف في الوجه والدهس بسيارة خفيفة كان على متنها ثلاثة أشخاص بمنطقة “بوعلالة “، نواحي مدينة الجديدة، نقل إثرها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى العسكريأكمل القراءة »


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