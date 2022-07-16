fbpx
الرياضة

دجوكوفيتش يعود بقوة

منذ 7 دقائق
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على الأسترالي نيك كيريوس، ليدخل التاريخ من بابه الواسع، ويصبح ثاني أكبر لاعب فوزا بالبطولات الأربع الكبرى ل”الغراند سلام”، ب 21 لقبا، وراء الإسباني رافاييل نادال صاحب 22 لقبا. واستغل دجوكوفيتش مغادرة نادال للبطولة في نصف النهاية،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock