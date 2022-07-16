الرياضة
دجوكوفيتش يعود بقوة
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على الأسترالي نيك كيريوس، ليدخل التاريخ من بابه الواسع، ويصبح ثاني أكبر لاعب فوزا بالبطولات الأربع الكبرى ل”الغراند سلام”، ب 21 لقبا، وراء الإسباني رافاييل نادال صاحب 22 لقبا. واستغل دجوكوفيتش مغادرة نادال للبطولة في نصف النهاية،أكمل القراءة »
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