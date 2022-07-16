fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 14 دقيقة
أماكن‭ ‬ترفيه‭ ‬فوق‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬أيون‭ ‬دفلبمنت‭” ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬تشييد‭ ‬أراجيح‭ ‬وأماكن‭ ‬ترفيه‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وفي‭ ‬أوربا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬‮ ‬وأشارت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ “‬أن‭ ‬مشروعها‭ ‬الجديد‭ ‬يتضمن‭ ‬تركيب‭ ‬أراجيح‭ ‬وأشياء‭ ‬ترفيهية‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬180‭ ‬مترا،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock