الصباح الفني
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أماكن ترفيه فوق ناطحات السحاب أعلنت شركة “أيون دفلبمنت” عن نيتها تشييد أراجيح وأماكن ترفيه على بعض ناطحات السحاب، التي تعتبر من بين الأكثر ارتفاعا في موسكو وفي أوربا بشكل عام. وأشارت الشركة إلى “أن مشروعها الجديد يتضمن تركيب أراجيح وأشياء ترفيهية على أسطح ناطحات السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 180 مترا،أكمل القراءة »
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