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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
العيسى قالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الكويتية‭ ‬بثينة‭ ‬العيسى‭ ‬في‭ ‬تويتر‭: “‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يلتزم‭ ‬برأي‭ ‬الأغلبية‭ ‬هو‭ ‬ضمير‭ ‬الإنسان‭”.‬ فاندي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬يحيى‭ ‬فاندي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬لجلال‭ ‬الدين‭ ‬الرومي،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬يشغلني‭ ‬من‭ ‬أساء‭ ‬إلي‭ ‬فلست‭ ‬أجاريه،‭ ‬إنما‭ ‬يشغلني‭ ‬من‭ ‬أحسن‭ ‬إلي‭ ‬كيف‭ ‬أجازيه‭”.‬ بلمير كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬رجاء‭ ‬بلمير‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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