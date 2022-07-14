الصباح الفني
قالوا
العيسى قالت الكاتبة الكويتية بثينة العيسى في تويتر: “الشيء الوحيد الذي لا يلتزم برأي الأغلبية هو ضمير الإنسان”. فاندي كتب الممثل يحيى فاندي تدوينة على “إنستغرام” لجلال الدين الرومي، جاء فيها “لا يشغلني من أساء إلي فلست أجاريه، إنما يشغلني من أحسن إلي كيف أجازيه”. بلمير كتبت الفنانة رجاء بلميرأكمل القراءة »
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