الرياضة
نظام جديد لمونديال قطر
المنتخبات تحل في 16 نونبر ورفع لاعبي اللائحة الأولية إلى 55 بدل 35 أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، المقرر إجراؤها في نونبر ودجنبر المقبلين، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن تاريخ التحاق المنتخب الوطني بالدوحة سيكون في 16 نونبر المقبل. وعلمت “الصباح”، أن الاتحادأكمل القراءة »
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