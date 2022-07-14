وطنية
“قطاع الرمال” بشواطئ البيضاء
توجد شواطئ البيضاء الممتدة من سيدي البرنوصي إلى حدود دار بوعزة، منذ بداية موسم الصيف الحالي، تحت رحمة «قطاع الرمال»، وهم مجموعة أشخاص يشتغلون خارج القانون، ويستغلون الفراغ بين انتهاء العقود السابقة والتأخر في فتح طلب عروض جديد لكراء هذه المرافق العمومية. وتحولت شواطئ المدينة، خصوصا الواقعة بعين الذئاب، إلىأكمل القراءة »
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