الرياضة
الرجاء يشعل “الميركاتو”
عروض تمديد للزنيتي والوردي والمكعازي ومفاوضات مع عسال وخابا وهداف بوتسواني أشعل عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، ميركاتو اللاعبين، عن طريق خلية تجتمع يوميا عن بعد، قبل عقد جلسة حضورية أول أمس (الثلاثاء)، بعد شفائه من الفيروس. وخلصت الخلية، التي تضم الرئيس والمؤطرين هلال الطائر وهشام أبو شروان وعبد الإله فهمي وعضوأكمل القراءة »
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