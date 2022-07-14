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الرياضة

رسالة رياضية: البطولة

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
لا تتوفر أندية البطولة الوطنية على أي معطيات أو تصورلموعد انطلاق الموسم الكروي المقبل. واكتفت الأندية بتسريح لاعبيها لقضاء عطلتهم الصيفية، وأبلغتهم “سيرو حتى نعيطو ليكم”. وفي المقابل، لم تخلد فرق أخرى إلى الراحة، إذ مازالت ملزمة بإجراء نصف نهائي كأس العرش، وقد لا يستفيد لاعبوها من العطلة المنصوص عليهاأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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