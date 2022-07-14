ملف الصباح
5275 قضية في سنة
تحقيقات أمنية أكدت أن الاحتيال الإلكتروني تحول إلى شبكات منظمة وعابرة للحدود تزايد الاحتيال الإلكتروني بالمغرب، وزاغت مواقع التواصل الاجتماعي عن وظيفتها في التعارف الافتراضي والتواصل الرقمي، إلى مصدر للاحتيال الإلكتروني والنصب والابتزاز، لتوظف المديرية العامة للأمن الوطني عتادا جديدا في الميدان المعلوماتي لمحاصرة الظاهرة وضبطها. وبلغ عدد قضايا الاحتيالأكمل القراءة »
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