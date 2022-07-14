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ملف الصباح

5275‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬سنة

منذ 4 دقائق
ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬بسبب‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭                        ‬‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭) ‬
تحقيقات‭ ‬أمنية‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬شبكات‭ ‬منظمة‭ ‬وعابرة‭ ‬للحدود تزايد‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وزاغت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬وظيفتها‭ ‬في‭ ‬التعارف‭ ‬الافتراضي‭ ‬والتواصل‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬للاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والنصب‭ ‬والابتزاز،‭ ‬لتوظف‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬عتادا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬المعلوماتي‭ ‬لمحاصرة‭ ‬الظاهرة‭ ‬وضبطها‭.‬ وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬الاحتيال‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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