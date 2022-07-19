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مجتمع

حمضي يوصي بـ”الرابعة”

منذ 3 دقائق
أوضح الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، أن ذوي الهشاشة الصحية غير الملقحين، أو غير الملقحين بالكامل، في فوهة المدفع اليوم، على اعتبار أن الهشاشة وعدم التلقيح هما أهم أسباب الحالات الخطرة والوفيات، في المغرب وفي العالم، إذ بلغ متوسط عمر الوفيات، خلال الموجة الحالية، 68 سنة، كما أن حواليأكمل القراءة »


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