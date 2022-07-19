مجتمع
حمضي يوصي بـ”الرابعة”
أوضح الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، أن ذوي الهشاشة الصحية غير الملقحين، أو غير الملقحين بالكامل، في فوهة المدفع اليوم، على اعتبار أن الهشاشة وعدم التلقيح هما أهم أسباب الحالات الخطرة والوفيات، في المغرب وفي العالم، إذ بلغ متوسط عمر الوفيات، خلال الموجة الحالية، 68 سنة، كما أن حواليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا