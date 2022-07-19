مجتمع
نزيف تجاري كلف 116 مليار درهم
أدت الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الغذائية والطاقية والأولية إلى نزيف حاد في الميزان التجاري. وأكدت معطيات مكتب الصرف أن قيمة الواردات، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تجاوزت 293 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 39.2 في المائة، في حين ظلت الصادرات في حدود 176 مليار درهم، رغم ارتفاعهاأكمل القراءة »
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