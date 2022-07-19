حوادث
تغييرات في مناصب مسؤولي الأمن
البحري رئيسا للأمن الجهوي بالحسيمة وأوهتيت واليا لأمن فاس وفرح واليا بالنيابة لأمن طنجة علمت “الصباح”، من مصادرها أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أجرى مساء الخميس الماضي، تغييرات جزئية على مستوى مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي، تعلقت بفاس وطنجة والحسيمة استهدفت مسؤولين بمختلف الرتب.أكمل القراءة »
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