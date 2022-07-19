حوادث
“السورسي” لهاتك عرض قاصر
قررت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، إدانة متهم والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة دون عنف. وتوصلت الضابطة القضائية لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد عمران بشكاية من قاصر، أفادت فيها أنها تعرفت على المتهم وربطت معهأكمل القراءة »
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