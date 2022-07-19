الجنرال بلخير يستقبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

حظي الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيأة الأركان بجيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، بحفل استقبال رسمي في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، برئاسة الجنرال الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، ومشاركة العديد من المسؤولين في القوات المسلحة الملكية المغربية.

ووصل الجنرال كوخافي، مساء أمس (الاثنين)، إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تبادل الخبرات، في إطار توسيع مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى، حسب ما جاء في بلاغ توصلت به “الصباح”، من الرائدة إيلا واوية، نائبة المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن يلتقي الجنرال كوخافي، عددا من المسؤولين الأمنيين المهمين، وعلى رأسهم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.