الأولى
اعتقال مغربي زعيم “ملائكة الموت”
المطلوب الأول في هولندا اغتال صحافيا وراوغ الشرطة الأوربية ثم أوقف بإسبانيا ألقت فرق أمنية إسبانية وهولندية القبض على أحد أبرز أعضاء مافيا مغربية في أوربا ببرشلونة، بعدما راوغ الشرطة الأوربية مدة طويلة، التي طاردته للاشتباه في تزعمه شبكة “ملائكة الموت” ومسؤوليته عن اغتيال مسؤولين وصحافي هولندي. وقاد تنسيق أمنيأكمل القراءة »
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