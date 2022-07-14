fbpx
ملف الصباح

مآس ومحاولات انتحار

منذ 8 دقائق
إطار سدد 40 مليونا مقابل ملايير وهمية وأضرار صحية خطيرة للباحثين عن الفحولة قصص صادمة وأخرى طريفة لمغاربة وقعوا ضحية عمليات نصب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعمتهم عروض مغرية وصلت إلى حد وعدهم بالظفر بالملايير، فدفعوا مبالغ كبيرة، فكانت النتيجة خيبة وصدمة، بل منهم من كاد أن ينتحر بعد أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.