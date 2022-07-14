ملف الصباح
مآس ومحاولات انتحار
إطار سدد 40 مليونا مقابل ملايير وهمية وأضرار صحية خطيرة للباحثين عن الفحولة قصص صادمة وأخرى طريفة لمغاربة وقعوا ضحية عمليات نصب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعمتهم عروض مغرية وصلت إلى حد وعدهم بالظفر بالملايير، فدفعوا مبالغ كبيرة، فكانت النتيجة خيبة وصدمة، بل منهم من كاد أن ينتحر بعد أنأكمل القراءة »
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