حوادث
إيقاف”بزناسة” بالناظور
أوقفت فرقة مكافحة العصابات، التابعة للشرطة القضائية بالناظور، أخيرا، شخصا يشتبه في ترويجه المخدرات القوية (كوكايين) والأقراص المهلوسة. وحسب مصادر “الصباح” تم إيقاف المعني بالأمر وهو شاب في مقتبل العمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته على متن سيارة من نوع “ميرسيديس» لا تتوفر على الوثائق القانونية. وتم ضبطأكمل القراءة »
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