ملف الصباح
زواج بـ”السماوي”
عازبة كلفتها رغبتها في دخول القفص الذهبي 85 مليونا وضياع شقتها امتدت طرق الاحتيال عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إلى الباحثات عن الزواج، من الحالمات بمستقبل ينسيهن مرارة “العنوسة” ويقلب حياتهن رأسا على عقب، معتقدات أنهن سيجدن في العالم الافتراضي، ما عجزن عن الحصول عليه في الواقع الاجتماعي. نماذج كثيرة لفتياتأكمل القراءة »
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