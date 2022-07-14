fbpx
ملف الصباح

نصائح لتفادي المصيدة الإلكترونية

منذ 6 دقائق
التأكد من الموقع وتجنب الرسائل المشبوهة وعدم الثقة في طالبي المعلومات يواجه أغلب مستخدمي الأنترنت الذين يقومون بعمليات الشراء الإلكتروني، أو المتصفحين العاديين في مرحلة ما، عمليات الاحتيال عبر الأنترنت. وتشير بعض المدونات المختصة في “التأمين الإلكتروني” إلى أنه رغم وجود توعية كبيرة وعدد كبير من التقارير التي تحذر المستخدمينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.