ملف الصباح
نصائح لتفادي المصيدة الإلكترونية
التأكد من الموقع وتجنب الرسائل المشبوهة وعدم الثقة في طالبي المعلومات يواجه أغلب مستخدمي الأنترنت الذين يقومون بعمليات الشراء الإلكتروني، أو المتصفحين العاديين في مرحلة ما، عمليات الاحتيال عبر الأنترنت. وتشير بعض المدونات المختصة في “التأمين الإلكتروني” إلى أنه رغم وجود توعية كبيرة وعدد كبير من التقارير التي تحذر المستخدمينأكمل القراءة »
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