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خاص

أحداث مليلية تعري مافيا الهجرة

منذ دقيقتين
أصابع الاتهام تتجه لشبكات خارجية ومدريد تطالب أوربا بالتضامن مع المغرب أعادت الأحداث التي عرفتها الحدود مع مليلية المحتلة، قضية الهجرة إلى الواجهة، والمسؤوليات المشتركة في مكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية.واعترف المنتظم الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب، في محاربة تدفق المهاجرين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء، عبر الحدود الشرقية والجنوبيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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