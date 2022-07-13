أسواق
فضائح التلاعب بأموال المنخرطين
البقالي: الفراغ القانوني ساهم في استفحال مظاهر التسيب والنصب في تدبير التعاونيات قال خالد البقالي، محام بهيأة فاس، إن المشرع لم يستطع إيجاد القانون المتكامل والشامل لجميع الإشكاليات القانونية المعقدة التي يعانيها المنخرط في التعاونيات السكنية، رغم القيام بتعديلات على النظام الأساسي العام للتعاونيات، ومحاولات تجاوز النواقص التي تفتح المجال لاستفحالأكمل القراءة »
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