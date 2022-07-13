حوادث
إيقاف موظف شرطة مرتش بالعرائش
عرض مواطنا لابتزاز مادي مطالبا إياه بمبلغ مالي مقابل مزاعم وادعاءات بالتدخل لصالحه أمر وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، أخيرا، بإيقاف موظف شرطة يعمل بدائرة أمنية بالمدينة نفسها، وفتح بحث قضائي معه للتحقق من شبهة تورطه في قبول ميزة غير مستحقة، بعد أن ضبط في حالة تلبس بتسلمه لمبلغ مالي عن طريقأكمل القراءة »
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