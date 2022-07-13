حوادث
اغتصاب جماعي لفتاة ببني ملال
الضحية تم احتجازها أسبوعا بشقة وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين بعد سقوط زعيم العصابة باشرت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح يشتبه في تزعمه عصابة إجرامية متورطة في احتجاز واغتصاب جماعي لفتاة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وإيقاف جميع المتورطين. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »
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