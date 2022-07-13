حوادث
محاكمة سارق 253 مليونا لوالده
أحال قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة على غرفة الجنايات، أخيرا، متهمين متابعين بجناية السرقة الموصوفة، وجاءت متابعتهما بناء على الوقائع المضمنة بمحضري درك سيدي بوزيد والمركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للجديدة. ويستفاد من المحاضر أن امرأة تقدمت رفقة ابنها بشكاية مفادها تعرض زوجها للسرقة من منزله ليلا من قبل ثمانيةأكمل القراءة »
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