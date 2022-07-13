الصباح الـتـربـوي
اختبارات تؤزم التعليم الإعدادي
توقع نتائج كارثية لمستوى الثالث وتقرير يشرح أعطاب محطة أساسية في المنظومة تعلن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من اليوم (الأربعاء)، عن نتائج امتحانات المستوى الثالث إعدادي، وسط مخاوف أسر وأولياء أمور، من حصول أبنائهم على نقاط كارثية، خصوصا في جهة البيضاء-سطات. وحسب معطيات توصلت بها “الصباح”، فإن الأساتذة المكلفينأكمل القراءة »
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