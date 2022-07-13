الصباح الـتـربـوي
راصد
< حوار يشهد الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، في انتظار لقاء يجمع الأمناء العامين للنقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نهاية الشهر الجاري. ويدخل النظام الأمتار الأخيرة، في انتظار التفرغ إلى ملفات أخرى، مثل إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات. ي.س < أوكرانيا جرت، أخيرا، اتصالاتأكمل القراءة »
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