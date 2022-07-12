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آليات‭ ‬متطورة‭ ‬لإنجاح‭ ‬العمليات

منذ 25 ثانية
العصابة اعتمدت أساليب متطورة لتنفيذ مخططها الإجرامي (أرشيف)
عصابة‭ ‬استعانت‭ ‬بأقنعة‭ ‬وقفازات‭ ‬لتفادي‭ ‬افتضاح‭ ‬هويتها‭ ‬متحدية‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬ في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبذل‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬مجهودات‭ ‬كبيرة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تحديث‭ ‬البنية‭ ‬الأمنية‭ ‬وتكوين‭ ‬موظفيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الضربات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الجريمة،‭ ‬وفك‭ ‬ألغاز‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع،‭ ‬فإن‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬اختارت‭ ‬بدورها‭ ‬ألا‭ ‬تبقى‭ ‬مكتوفة‭أكمل القراءة »


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