ملف عـــــــدالة
آليات متطورة لإنجاح العمليات
عصابة استعانت بأقنعة وقفازات لتفادي افتضاح هويتها متحدية كاميرات المراقبة في الوقت الذي تبذل المصالح الأمنية مجهودات كبيرة سواء على مستوى تحديث البنية الأمنية وتكوين موظفيها لتعزيز الكفاءات القادرة على تحقيق الضربات الاستباقية لمختلف أنواع الجريمة، وفك ألغاز الجرائم التي تقع، فإن العصابات الإجرامية اختارت بدورها ألا تبقى مكتوفةأكمل القراءة »
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