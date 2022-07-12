الرياضة
الشابي مدربا للدفاع
وقع عقدا لموسمين وأمان الله مساعدا له وقع المدرب التونسي لسعد الشابي جردة عقدا يمتد لسنتين مع إدارة الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي انتهى عقده. وكشفت مصادر مطلعة أن المدرب التونسي اختار جمال الدين أمان الله مساعدا له، فيما اتفق الطرفان على تعيينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا