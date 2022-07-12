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الرياضة

الشابي مدربا للدفاع

منذ دقيقتين
وقع عقدا لموسمين وأمان الله مساعدا له وقع المدرب التونسي لسعد الشابي جردة عقدا يمتد لسنتين مع إدارة الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي انتهى عقده. وكشفت مصادر مطلعة أن المدرب التونسي اختار جمال الدين أمان الله مساعدا له، فيما اتفق الطرفان على تعيينأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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