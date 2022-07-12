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أســــــرة

النساء أكثر عرضة

منذ 32 ثانية
الدكتورة شادي قالت إن عوامل نفسية وراء حدوثه حذرت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة، من إهمال علاج التبول المتكرر، خاصة حين يتعلق الأمر بحالات مزمنة. وأكدت الدكتورة شادي أن العلاج ينقسم إلى وصف الأدوية والجراحة بالنسبة إلى الحالات التي تتطلب ذلك. عن أسباب التبول المتكرر وكيفية علاجه ومحاور أخرى، تتحدثأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية



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