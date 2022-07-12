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مسابقة للرقص الجماعي بكرسيف
تنظم جمعية أدرار كرسيف المسابقة الخاصة بنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2021 صنف الرقص الجماعي “أحيدوس ن الريف” بكرسيف يوم 27 يوليوز الجاري ضمن فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات أمازيغية الذي ستحتضنه المدينة من 26 يوليوز الجاري إلى 28 منه. وأعلنت الجمعية أن المشاركة مفتوحة أمام الفرق الفنية الممارسةأكمل القراءة »
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