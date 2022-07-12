ملف الصباح
حاميها حراميها
شرطي نفذ عمليتين للسطو على وكالتين بنكيتين بآسفي تعرض من حين لآخر العديد من القضايا المتعلقة بالسطو على وكالات بنكية أو وكالات لتحويل الأموال والصرف، ويكون الجناة غالبا أشخاصا، احترفوا طريق الإجرام، واستأنسوا بحياة السجون.. لكن حينما يكون بطل هذه الجريمة شرطيا، يفترض فيه حماية ممتلكات الناس العامة والخاصة، فإنأكمل القراءة »
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