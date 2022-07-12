الرياضة
زايا ثالث انتدابات الزمامرة
يواصل نهضة الزمامرة تعزيز صفوفه، ونجح في انتداب المدافع الأيمن المهدي زايا. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن المفاوضات بين مسؤولي الفريق ووكيل اللاعب انتهت بالموافقة على توقيع عقد احترافي لموسم واحد قابل للتجديد. ولعب زايا، المولود في 1996، ويوظف مدافعا أيمن لأولمبيك آسفي في الموسم الماضي، قبل أن يغادرهأكمل القراءة »
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