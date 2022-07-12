الرياضة
“كراطة” بالرجاء
مفاوضات مع الوردي والزنيتي والمكعازي وملف الباقين بيد البنزرتي وأكسيل والبحيري وحمودان أولوية باشر الرجاء الرياضي مهامه، بوضع لائحة أولية للمغادرين، في انتظار الحسم فيها من قبل المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي سيبــاشــــر عملـــــه نهاية يوليوز الجاري. وسيغادر الرجاء أغلب اللاعبين المنتهية عقودهم، والذين تلقوا انتقادات شديدة من قبل الجماهير،أكمل القراءة »
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