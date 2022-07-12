الرياضة
بركان يحاول تغيير وجهة خابا ومقدم
تدخل في آخر لحظة بعدما كان اللاعبان قريبين من الكويت والسعودية دخل نهضة بركان بقوة على خط التعاقد مع حمزة خابا، نجم أولمبيك آسفي، وأحد أبرز لاعبي البطولة الوطنية. وتوصل خابا إلى اتفاق أولي مع العربي الكويتي، ولم يوقع العقد النهائي بعد. وقالت مصادر من الفريق البركاني إن مسؤوليه ربطواأكمل القراءة »
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