الرياضة
جزئيات تفصل بوطويل عن صانداونز
اللاعب: أيت منة أعادني إلى الواجهة وسأعود إلى المنتخب باتت جزئيات صغيرة تفصل عبد المنعم بوطويل، مدافع شباب المحمدية، عن التوقيع لماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي. وتوصل شباب المحمدية بالعرض الرسمي للفريق الجنوب إفريقي، وتمت الموافقة عليه، كما أن اللاعب ووكيل أعماله قبلا العرض، في انتظار تسوية خلاف حول نسبة شبابأكمل القراءة »
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