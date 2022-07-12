الرياضة
اجتماع لتحديد ملعب “السوبر”
قرارات هامة ستتخذها «كاف» بتنزانيا تعقد جامعة كرة القدم، الأسبوع المقبل، اجتماعا مع الوداد الرياضي ونهضة بركان، لتحديد ملعب “السوبر”، الذي قررت الكنفدرالية الإفريقية إقامته بالمغرب في سادس غشت المقبل. وذكر مصدر مطلع أن الجامعة،ستحاول الاتفاق مع الوداد وبركان، حول ملعب محدد لإقامة المباراة، وفي حال عدم التوافق، فإنها ستلجأأكمل القراءة »
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