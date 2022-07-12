الرياضة
3 مغربيات مرشحات لجائزة إفريقية
كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن اللائحة الأولية لجوائز “الأفضل” للسنة الجارية، الخاصة بالسيدات. وضمت لائحة “لاعبات السنة”، ثلاث مغربيات، هن سناء مسعودي وغزلان شباك وفاطمة تكناوت، من الجيش الملكي، إذ سيتنافسن مع 27 لاعبة أخرى. وفي صنف أفضل لاعبة داخل إفريقيا، ترشحت أربعة أسماء من الجيش الملكي، وهنأكمل القراءة »
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