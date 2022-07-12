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الصباح الفني

تسجيل‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬تراثا‭ ‬لا‭ ‬ماديا‭ ‬

منذ 28 ثانية
لقطة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭ ‬للمهرجان‭       (‬خاص‭)‬
تصنيف‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬التمثيلية‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬بالإيسيسكو تم‭ ‬تسجيل‭ ‬موسم‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬سنويا‭ ‬بالجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬لمولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بإقليم‭ ‬الجديدة‭ ‬تراثا‭ ‬لا‭ ‬ماديا‭ ‬مغربيا‭ ‬خالصا‭ ‬بالإسيسكو‭.‬ وقد‭ ‬أعلنت‮ ‬‭ ‬الإيسيسكو،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬التراث‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬والذي‭ ‬جمع‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭أكمل القراءة »


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