الصباح الفني
تسجيل مولاي عبد الله تراثا لا ماديا
تصنيف الموسم ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي بالإيسيسكو تم تسجيل موسم مولاي عبد الله أمغار الذي ينعقد سنويا بالجماعة الترابية لمولاي عبد الله بإقليم الجديدة تراثا لا ماديا مغربيا خالصا بالإسيسكو. وقد أعلنت الإيسيسكو، الثلاثاء الماضي، عقب الاجتماع العاشر للجنة التراث التابعة لها، والذي جمع كلا من وزير الشباب والثقافةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا