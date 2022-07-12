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الرياضة

هجرة جماعية بالسوالم

منذ 17 ثانية
انتهاء عقود 14 لاعبا ومحاولات لإقناع بعضهم بالتمديد يعاني شباب السوالم أزمة، بسبب انتهاء عقود 14 لاعبا، غادروا مباشرة بعد خوض مباراة الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول. وودع شباب السوالم رياض إيدبوكيكين والغامبي جبريل سيلا العائدين إلى الرجاء، وأشرف رمزي وأسامة الكارح العائدين إلى الفتح، وسفيان حريس وعمر بوطيبأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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