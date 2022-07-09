وطنية
مجلس الشامي: الرياضة لا تخلق الثروة
أوصى بإطار مرجعي يحمي النساء من التحرش أثناء الممارسة الرياضية أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا حديثا، في موضوع “اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تثمينه”، يدور حول فكرة مفادها، أن الرياضة بالمغرب ليست مصدرا لصناعة الثروة، بل وسيلة ترفيه، مؤكدا على ضرورة استغلال الفرص المتاحة، والرقي بالجوانب القانونيةأكمل القراءة »
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