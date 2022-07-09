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وطنية

مجلس‭ ‬الشامي‭: ‬الرياضة‭ ‬لا‭ ‬تخلق‭ ‬الثروة

منذ 3 دقائق
محمد رضا الشامي (عبد المجيد بزيوات)
أوصى‭ ‬بإطار‭ ‬مرجعي‭ ‬يحمي‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬التحرش‭ ‬أثناء‭ ‬الممارسة‭ ‬الرياضية أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي،‭ ‬تقريرا‭ ‬حديثا،‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ “‬اقتصاد‭ ‬الرياضة‭: ‬خزان‭ ‬للنمو‭ ‬وفرص‭ ‬الشغل‭ ‬ينبغي‭ ‬تثمينه‭”‬،‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬فكرة‭ ‬مفادها،‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬بالمغرب‭ ‬ليست‭ ‬مصدرا‭ ‬لصناعة‭ ‬الثروة،‭ ‬بل‭ ‬وسيلة‭ ‬ترفيه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة،‭ ‬والرقي‭ ‬بالجوانب‭ ‬القانونية‭أكمل القراءة »


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