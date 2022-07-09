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مجتمع

سوق “الحولي” بمديونة… عرض متنوع

منذ 13 دقيقة
تنظيم محكم ومراقبة صحية وتأمين الكسابة والزوار من السرقة أصبح سوق مديونة من أهم الأسواق التي يقصدها سكان البيضاء لاقتناء الأضاحي في السنوات الأخيرة، خاصة بعد محاولة تجميع المربين والتجار في مكان واحد، والقطع مع كراء “الكاراجات”، الذي كان يثير الفوضى والأزبال والروائح الكريهة، وسط أزقة وأحياء المدينة، ما شجعأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة



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