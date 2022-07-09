الرياضة
باريس يختار غالتيي
اختار باريس سان جيرمان، المدرب الفرنسي كريستوفر غالتيي، لتدريب الفريق الموسم المقبل. وبعد فشل المفاوضات مع زين الدين زيدان، باشر سان جيرمان مفاوضاته مع غالتيي، الذي يعتبر أفضل مدرب فرنسي، وقاد نيس وسانت إيتيان وليل لتحقيق نتائج باهرة في السنوات الماضية. ووصل غالتيي إلى اتفاق مع نيس، لإنهاء تعاقده، والانضمامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا