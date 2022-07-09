fbpx
الرياضة

باريس يختار غالتيي

منذ 14 دقيقة
اختار باريس سان جيرمان، المدرب الفرنسي كريستوفر غالتيي، لتدريب الفريق الموسم المقبل. وبعد فشل المفاوضات مع زين الدين زيدان، باشر سان جيرمان مفاوضاته مع غالتيي، الذي يعتبر أفضل مدرب فرنسي، وقاد نيس وسانت إيتيان وليل لتحقيق نتائج باهرة في السنوات الماضية. ووصل غالتيي إلى اتفاق مع نيس، لإنهاء تعاقده، والانضمامأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.