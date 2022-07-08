الصباح الفني
رقصة قمر ودرار تثير الجدل
تناقلت صفحات المشاهير عبر منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، مقطع فيديو تظهر من خلاله الكوميدية المغربية، قمر السعداوي، المعروفة بلقب “حماقة”، واللاعب المغربي، نبيل درار، وهما يرقصان في إحدى السهرات الخاصة. وأثارت قمر السعداوي جدلا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بسبب طريقة رقصها بجانب اللاعب المغربي، نبيل درار، حيث وجهأكمل القراءة »
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