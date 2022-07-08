الرياضة
تفاصيل عودة البنزرتي للرجاء
وافق على تدريب الفريق براتب هو الأكبر في البطولة والبدراوي يقود ثورة في التشكيلة حسم عزيز البدراوي، الرئيس الجديد للرجاء الرياضي، تفاصيل بنود عقد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي سيعود للفريق الأخضر، لقيادته بدءا من الموسم المقبل. وتواصل البدراوي مع البنزرتي مباشرة لإقناعه بتدريب الرجاء، بعدما حقق نتائج باهرة معأكمل القراءة »
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