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الرياضة

رسالة رياضية: البنزرتي

منذ 10 دقائق
عبد الإله المتقي
سيصبح فوزي البنزرتي مدربا للرجاء، ولا يمكن القول إنه أصبح المدرب حقا إلا بعد ظهوره في كرسي الاحتياط، لأن ماضي الرجل يؤكد أنه يغير رأيه في أي لحظة. سيعود شيخ المدربين إلى الرجاء بشيب أكثر في شعره، لكنه سيعود مثقلا بالنجاحات والتجارب والدروس أيضا. وفي هذه العودة نقاط إيجابية عديدة،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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