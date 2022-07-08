الرياضة
رسالة رياضية: البنزرتي
سيصبح فوزي البنزرتي مدربا للرجاء، ولا يمكن القول إنه أصبح المدرب حقا إلا بعد ظهوره في كرسي الاحتياط، لأن ماضي الرجل يؤكد أنه يغير رأيه في أي لحظة. سيعود شيخ المدربين إلى الرجاء بشيب أكثر في شعره، لكنه سيعود مثقلا بالنجاحات والتجارب والدروس أيضا. وفي هذه العودة نقاط إيجابية عديدة،أكمل القراءة »
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