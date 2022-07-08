الرياضة
بنشيخة: لست مدربا صغيرا
قال إنه غادر الجديدة ويدرس عروضا من فرق مغربية وأجنبية قال عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي لكرة القدم إنه حسم قراره بمغادرة الدفاع الجديدي، ويدرس عروضا من فرق مغربية وأجنبية. وأضاف بنشيخة، في حوار مع «الصباح»، أنه ممتن لمكونات الدفاع الجديدي، خاصة الرئيس عبد اللطيف المقتريض، الذي قال إنهأكمل القراءة »
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