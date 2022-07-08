الصباح الفني
بوطازوت… بين الاعتزال وقرصنة الحساب
اعلنت دنيا بوطازوت عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، قرار اعتزالها الفن، بشكل مفاجئ ودون تحديد الأسباب، وهو ما أثار جدلا كبيرا، قبل أن تحذف “الستوري” بعد دقائق قليلة من نشره. وودعت بوطازوت، في “الستوري” جمهورها معبرة عن حزنها، إذ كتبت “شكرا لكل من دعمني وشكرا كثيرا لكلأكمل القراءة »
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